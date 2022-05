Wettbewerb : Gewinne jetzt Tickets für das Gurtenfestival 2022

Der Festivalsommer ist endlich da und du möchtest keines verpassen? Dann bist du hier genau richtig! Wir schicken dich und deine Begleitperson vier Tage lang an das Gurtenfestival vom 13.07.2022 bis 16.07.2022.

Das Gurtenfestival findet wie jedes Jahr in Bern statt. Es zieht ca. 80’000 Besucherinnen und Besucher an und gehört somit zu den bekanntesten Festivals in der Schweiz. Das Festival sorgt für unvergessliche und wunderschöne Momente.