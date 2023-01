Wettbewerb : Gewinne jetzt Tickets fürs Lizzo Konzert

Mit etwas Glück schicken wir dich und deine Begleitung am 3. März 2023 an die Lizzo: The Special Tour im Hallenstadion in Zürich.

Bei den Sounds von Lizzo still sitzen? Keine Chance. Mit ihrer Musik schüttet sie jede Menge an Freude und Confidence aus. Mit ihren Songs «About Damn Time», «Good as Hell», «Truth Hurts» sowie vielen weiteren hat sich die US-amerikanische Sängerin in all unsere Herzen gesungen und gerappt. Du gehst bei Lizzo so richtig ab und freust dich, die Künstlerin an einem Freitagabend live zu erleben? Dann mach bei unserem Wettbewerb mit und gewinne mit etwas Glück Tickets für ihr Konzert in Zürich.