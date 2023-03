Im April macht das Wetter was es will. Wir sichern deine Regentage ab! Der Geruch vom frischen Popcorn soll uns packen und zurück in die Kinosäle führen. Diese gemütlichen und spannenden Stunden vor grossen Leinwänden wollen wir euch gönnen. Macht an unserem Wettbewerb mit und gewinnt mit etwas Glück Kinogutscheine.