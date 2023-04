Das ANTE-Festival ist jedes Jahr aufs Neue der perfekte Start, um die wärmeren Tage einzuläuten. Es sind die ersten Abende im T-Shirt und mit kaltem Bier in der Hand. Mit Sicht über den Vierwaldstättersee oder über die Skyline von Winterthur lässt es sich wie von alleine tanzen. So richtig Stimmung wird durch die nationalen sowie internationalen Musikerinnen und Musiker gemacht.

In Winterthur darfst du dieses Jahr OG Florin & Weibello, Knackeboul, Kings Elliot sowie viele weitere tolle Acts begrüssen. In Luzern werden Natscha Polké, Manillio, Betterov und einige weitere Künster*innen eine super Stimmung verbreiten.

Mit dem Ante-Pass erhältst du für jeden Abend an der von dir gewünschten Location zwei Tickets. Also reserviere dir die Daten in deiner Agenda, hol deine beste Freundin oder deinen besten Freund ins Gespann und sei mit etwas Glück ein Teil vom ANTE 2023. Mehr Infos sowie das ganze Line Up zum ANTE findest du unter www.antekonzerte.ch.