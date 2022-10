Wettbewerb : Gewinne Tickets fü dich und deine Begleitung fürs Burna Boy Konzert

Burna Boy, der westafrikanische Afrobeat Musiker kommt endlich nach Zürich. Spüre seine Musik im ganzen Körper und tanze zu seinen Hits wie «Last Last», «Location» und «On the Low». Bekannt wurde der 31 Jährige Star 2018 durch die Beteiligung am Song «Hit Own It» mit Ed Sheeran und Stormzy. Du willst Burna Boy auf keinen Fall verpasse? Dann mach mit und mit etwas Glück kannst du dir den 30. November fett in deiner Agenda markieren.