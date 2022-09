Wettbewerbe : Gewinne Tickets für dich und deine Begleitung für das Hecht-Konzert

Die Jugendfreunde aus dem Luzerner Seetal gründeten ihre Band im Jahr 2000. Elf Jahre später war die Band mit allen fünf Mitgliedern komplett und sie bekam ihren Namen Hecht. Die Schweizer Band hat mit ihren Mundart-Songs wie «Charlotta», «Tanze Tanze» und «Kawasaki» in all unseren Köpfen schon Ohrwürmer gesetzt.

Du willst an ihrem letzten Auftritt der «Hecht for Life»-Tour dabei sein? Erlebe und geniesse Hecht in vollen Zügen und sei live dabei im Hallenstadion am 4. November 2022.