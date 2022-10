Wettbewerb : Gewinne Tickets für dich und deine Begleitung fürs Rap City 2022

Mit etwas Glück kannst du für dich und deine Begleitung Tickets für das Rap City Festival im Hallenstadion am 5. November 2022 gewinnen.

Nach drei Jahren Corona Pause tritt das Rap City dieses Jahr in die Season 4 ein. Rap City ist das grösste Schweizer Indoor-Hip-Hop-Festival und bringt jedes Jahr aktuelle Acts aus der Hip-Hop-Szene. Erlebe Swae Lee (USA), Luciano (DE), Ufo 361 (DE), SSIO (DE) und viele weitere Stars hautnah. Auch die Power der Schweizer Rap Szene wirst du ganz schön zu spüren bekommen. Unsere Schweizer Favoriten wie Pronto, Didi, Mimiks und weitere werden tolle Shows bieten. Ausserdem erwartet dich eine einmalige Erlebniswelt mit diversen Aktivitäten und Angeboten, welche für exklusive Festivalstimmung sorgen. Und das alles an einem Samstagabend! Klingt verlockend, oder? Dann mach an unserem Wettbewerb mit und gewinne mit Glück Tickets für einen unvergesslichen Abend im Hallenstadion.