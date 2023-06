Spielt am 21. Juli am Spex Festival: RIN.

Vom 21. bis 22. Juli verwandelt sich das Bernexpo-Gelände zur grossen Hip-Hop-Sause: Das Spex Festival ist das neue Open Air am Schweizer Festivalhimmel und feiert mit 26 Acts auf zwei Bühnen einen fulminanten Auftakt. Die Veranstaltenden holen für die Premiere Musikgrössen aus der nationalen und internationalen Rap- und Hip-Hop-Szene in die Schweizer Hauptstadt. Der Anlass richtet sich an ein junges Publikum ab 16 Jahren, das sich für Musik und Street Culture interessiert.