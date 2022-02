Wettbewerb : Gewinne Tickets für Die Ärzte und Die Toten Hosen

Du willst Die Toten Hosen und Die Ärzte diesen Sommer live spielen sehen? Wir verlosen 5x2 Tickets für beide Konzerte!

Spielen am 19.06.2022 in der Stockhorn Arena in Thun: Die Ärzte.

Spielen am 17.07.2022 im Letzigrund in Zürich: Die Toten Hosen.

Wir verlosen das ultimative Rock-Special: 5x2 Tickets für das Konzert der Toten Hosen in Zürich sowie 5x2 Tickets fürs Ärzte Konzert in Thun. Alles was du tun musst ist unten am Wettbewerb teilzunehmen!