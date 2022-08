Wettbewerb : Gewinne Tickets für die Award Night vom Zurich Film Festival

Wir schicken dich und deine Begleitung an die Award Night vom Zurich Film Festival am 02.10.2022.

160 Filme in elf Tagen. Das ist das Zurich Film Festival. Eine Plattform für Filmemacher*innen und Filmfans aus aller Welt. Erlebe Filmstars hautnah. Mach mit und gewinne Tickets für die Award Night am ZFF. Gäste wie Johnny Depp, Paolo Sorrentino, Til Schweiger und Kristen Stewart waren in den letzten Jahren dabei. Sei gespannt wer dieses Jahr am 18. ZFF zu Besuch kommt.