Wettbewerb : Gewinne Tickets für ein Meet and Greet mit 5 Seconds of Summer in London

Wir verlosen ein unglaubliches Erlebnis, welches du so schnell nicht vergisst: Reise mit deiner Begleitung nach London und erlebe deine Lieblingsband 5 Seconds of Summer hautnah!

1 / 2 5 Seconds Of Summer ©Phonag Records AG

Gewinne Tickets für dich und eine Begleitung, um am 22. September 5 Seconds of Summer in der Royal Albert Hall in London, UK, live zu sehen und Zugang zu einem exklusiven 5SOS5-Album-Listening-Event vor der offiziellen Veröffentlichung, inklusive Meet and Greet und Q&A mit der Band, zu erhalten. Das Album «5SOS5» erscheint am 23. September.

Du denkst, dass du der grösste 5-Seconds-of-Summer-Fan bist? Dann suchen wir genau dich! Beweise es uns, indem du hier am Wettbewerb teilnimmst und uns in den Kommentaren unter unserem Instagram-Post sagst, weshalb wir genau dich mitnehmen sollten.

Für deinen Flug, Hotelübernachtungen und Transfer vor Ort sorgen wir. Trage dir die Daten vom 20.9. – 23.9.2022 fett in deine Agenda ein.

Anmeldeschluss am 4.9.2022.