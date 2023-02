Wettbewerb : Gewinne Tickets fürs m4music-Festival

Mit etwas Glück schicken wir dich und deine Begleitung ans m4music-Festival in Zürich am 24. und 25. März 2023.

Am 24. und 25. März ist es wieder soweit! Die Schweizer Musikszene kommt zusammen, um zu feiern und sich auszutauschen. Am m4music hörst du bekannte Artists sowie die grossen Künstlerinnen und Künstler von Morgen. Ein breites Spektrum an Musikgenres wird durch Artists wie Dino Brandão (CH), Soukey (CH), Brutalismus 3000 (DE), Schmyt (DE) sowie vielen weiteren Acts geboten. Das Festival verteilt sich über fünf Bühnen im Schiffbau, Exil und im Moods.