Muse feiern mit ihrem neunten Studioalbum "Will Of The People" erneut einen weltweiten Erfolg in den Charts. Am 12. Juli spielen sie ihr einziges Konzert in der Schweiz in Bern. Special Guests: Royal Blood und One Ok Rock! Wir verlosen Tickets – probier unten via Button dein Glück. Wir drücken dir die Daumen!