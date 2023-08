129 Mio. Franken weniger: Post mit Gewinneinbruch – so will sie das Ruder herumreissen 

Strategie «Post von morgen»

Die Strategie «Post von morgen» basiert auf den vier Pfeilern 1. Wachstum und Entwicklung, 2. Nachhaltigkeit, 3. Preismassnahmen und 4. Effizienzsteigerungen. Die Post habe im letzten Halbjahr in allen vier Pfeilern wichtige Meilensteine erreicht: Die erfolgreiche Premiere des neuen E-Voting-Systems zeige, dass die Post sichere digitale Lösungen für die Schweiz anbieten könne.



Mit der Übernahme von SpotMe habe die Post zudem ihr digitales Angebot für Geschäftskunden ausbauen können. Im Bereich Güterlogistik habe die Post ihre Marktposition stärken können. Im Pfeiler Nachhaltigkeit habe die Post für ihr Klima- und Energieziel und das gewählte Vorgehen das Gütesiegel der Science Based Targets initiative (SBTi) erhalten.



Seit Februar 2023 stellt die Post Briefe und Pakete in den Grossstädten Zürich und Bern ausschliesslich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu. Und: Um zusätzlich der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen, hat die Post unter anderem einen Kaufvertrag für ein Waldstück in Thüringen (Deutschland) unterschrieben. Bezüglich Preismassnahmen konnte die Post eine Vereinbarung mit dem Preisüberwacher für Preiserhöhungen ab 2024 treffen. Mit dem Pfeiler Effizienzsteigerungen senkt die Post ihre Kosten – Beispiele dafür sind etwa das Effizienzprogramm in der Verwaltung von Logistik-Services oder die Bündelung von Büroflächen. Damit ist die Post mit der Umsetzung der Strategie 2021–2024 gut auf Kurs. Das haben im Juni auch zwei Berichte von externen Unternehmen, die im Auftrag des Bundes entstanden sind, bestätigt.