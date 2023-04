Playoff-Halbfinal live: ZSC Lions – EHC Biel

18' Es brennt wieder lichterloh in der Zone der Zürcher. Olofsson hat viel Platz, zieht von der rechten Seite in die Mitte, wird zu wenig angegangen und feuert aus dem Handgelenk. Der Puck prallt an die Latte und bleibt im Spiel. Die Seeländer reagieren am schnellsten. Kurz darauf prüft Olofsson mit seinem nächsten Abschluss innert weniger Sekunden Hrubec!