Wie er gefeiert hat und was er mit dem Preisgeld anstellt, liest du hier. Also hier unten.

Filip Pavlović (26) wurde durch die Teilnahme an Realityshows wie «Die Bachelorette» oder «Promiboxen» bekannt und gewann vergangenen Sommer das TV-Format «Like Me – I’m Famous».

Reality-TV-Star Filip Pavlović (26) ging am Freitag bei «Ich bin ein Star – Die grosse Dschungelshow» auf RTL als Gewinner hervor . Damit hat er sich nicht nur einen Platz im richtigen Dschungelcamp 2022 (Fingers crossed, hängt ja vom Verlauf der Pandemie ab) in Australien gesichert, sondern auch 50’000 Euro Preisgeld eingesackt.

In seiner Instagram-Story bedankte sich der «Bachelorette»-Drittplatzierte von 2018 am Samstag bei seinen Fans, die für ihn abgestimmt haben und verriet kurz darauf auch, was er mit dem Geld anstellen wird. Das schien seine 105’000 Instagram-Follower*innen nämlich brennend zu interessieren – so wird Filip laut eigener Aussage in jeder zweiten Nachricht danach gefragt.