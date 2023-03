Ski live: Gewinnt Daniel Yule die kleine Kugel im Slalom?

Heute entscheidet sich beim letzten Slalomrennen in diesem Winter, wer die kleine Kugel in der Disziplinenwertung gewinnt. Lucas Braathen führt diese aktuell an, 32 Punkte hinter ihm folgt Henrik Kristoffersen und danach Daniel Yule mit 65 Punkten Rückstand auf Braathen. Ramon Zenhäusern liegt 99 Punkte zurück und hat damit nur noch theoretische Chancen auf die kleine Kugel.