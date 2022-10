FC Basel – St. Gallen: Nati-Spieler Amdouni trifft nach Abpraller – eiskalte Chancenverwertung

15' Lang hat auf der rechtne Seite etwas Platz und bringt den Ball gut in die Mitte. Dort sind die Basler sehr präsent. Zeqiri köpft gefährlich aufs Tor. Zigi kann abwehren, doch dann reagiert Amdouni am schnellsten und versenkt den Ball mit seinem Nachschuss im Tor. Alles wieder offen!

12' Die Basler haben nach vorne nun doch wieder deutlich mehr Mühe. Die St. Galler machen die Räume eng und attackieren früh. So geht der Ball beim FCB schnell wieder verloren.

2' Auch die Basler kommen ein erstes Mal mit Tempo in Richtung Espen-Sechzehner, und zwar über die linke Seite. Doch die St. Galler sind zur Stelle und können mit vereinten Kräften im Zentrum entschärfen.

1' Die Espen legen gleich los wie die Feuerwehr. Görtler bringt den Ball aus dem Zentrum hoch über die Basler Abwehr hinweg in den Sechzehner. Karlen kann den Ball stark mitnehmen und abziehen, verfehlt das Tor nur knapp. Da sah die Basler Abwehr nicht besonders gut aus.

1' Alles ist bereit. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Die Gäste aus St. Gallen haben Anstoss.

Mit nur 34 Jahren ist der frühere Super League-Spieler Nicolas Schindelholz, der seine Karriere in Basel begonnen hatte, verstorben.

Die Hauptakteure betreten das Feld. In den Rängen des Joggeli herrscht prächtige Stimmung. In wenigen Minuten ist Anpfiff!