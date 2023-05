Conference League Halbfinal: AC Fiorentina – FC Basel

Vor dem Halbfinal in der Conference League äussert sich Sportchef und Interimstrainer Heiko Vogel über den Xhaka-Vorfall. «Es ist klar, dass wir so etwas nicht tolerieren, ich will das in einem Fussballstadion nicht sehen, das ist unentschuldbar.» Man habe das am Montag mit der Mannschaft besprochen, eine interne Strafe für Taulant Xhaka werde derzeit noch geprüft. Und: «Tauli ist ein wichtiger Spieler für die Jungen im Team, setzt Zeichen und rüttelt wach», so der Deutsche. Aber jeder Mensch mache halt Fehler.