Conference League live: FC Basel – OGC Nizza

Als der FCB Mitte März Nizza als Viertelfinal-Gegner in der Conference League zugelost bekam, hat man in Basel kaum gejubelt. Die Südfranzosen legten zuletzt eine beeindruckende Serie hin: Nach wettbewerbsübergreifend 14 Partien ohne Niederlage musste sich der OCG erst am vergangenen Wochenende gegen das Star-Ensemble von PSG (0:2) wieder einmal geschlagen geben.