Super League live: FC Basel – Young Boys, GC – FC Sion

Nur Rund 150 Meter von Berner Anhang entfernt wird auch die Muttenzerkurve das Spiel unmittelbar vor dem Joggeli mitverfolgen. Am vergangenen Mittwoch hatte sich die Basler Fan-Gruppierung erstmals zum öffentlich zum Vorfall im Anschluss an den Cup-Halbfinal geäussert. «Wir wünschen allen Verletzten rasche Genesung und möchten uns für unser Versagen bei der gesamten FCB-Familie entschuldigen», so die Muttenzerkurve in einer Mitteilung. «Neben unserer internen Reflexion und der Kommunikation nach aussen gehört deshalb auch der unmittelbare Dialog zu unserer Aufarbeitung der Ereignisse. Dazu öffnen wir am kommenden Heimspiel gegen YB ab 14.30 Uhr die Plattformbar inklusive die Möglichkeit, den Match zu verfolgen.»