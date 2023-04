Super League live: FC Luzern – FC Zürich

Seit der Niederlage in Lugano vor einem Monat konnten die Zürcher das letzte Duell gegen die Luzerner gewinnen. Und in den letzten zwei Spielen holten die Zürcher gegen St. Gallen und Lugano jeweils einen Punkt. So stehen sie mit 30 Punkten auf Rang 8 – vier Punkte hinter dem Stadtrivalen GC. Das Polster auf Sion und Schlusslicht Winterthur ist jedoch dünn – nur drei resp. vier Punkte. Dementsprechend wichtig wäre heute ein Sieg gegen den FCL!