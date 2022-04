GC – Luzern – GC bettelt um den Anschlusstreffer – Luzerner vergeben Riesenchancen

In der ersten Hälfte waren es über weite Strecken die Gäste, die das Spiel machten. Doch es sind die Hoppers, die mit zwei Toren führen. GC liess Luzern stets kommen, konterte aber blitzschnell und nutzte die Freiräume, die der FCL hinten offenbarte, eiskalt aus. Beim ersten Treffer entwischte Arigoni Dräger beim Eckball und köpfte anschliessend unbedrängt ein. Beim zweiten Gegentreffer konnte Jashari den Gegenstoss nicht unterbinden. Luzern rannte immer wieder an, blieb aber jedes Mal an der Zürcher Abwehr hängen und machte im Anschluss in der Abwehr nicht die beste Figur.