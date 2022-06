French-Open-Final: Gewinnt Sandplatz-König Rafael Nadal zum 14. Mal das French Open?

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich im Halbfinal von Paris gegen Rafael Nadal am Freitag auf jeden Fall einen mehrfachen Bänderriss im rechten Fuss zugezogen. «Nach den ersten ärztlichen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere Seitenbänder im rechten Fuss gerissen», teilte Zverev am Samstag via Instagram mit. Er werde am Montag für weitere Untersuchungen nach Deutschland fliegen und klären, was der beste Weg für eine schnelle Rückkehr sei, schrieb Zverev zu einem Foto, das ihn mit einer Schiene am rechten Fuss und an Krücken vor einem Flieger zeigte.