USA – Wales: WM-Premiere für Wales-Superstar Bale – zaubert er gegen die USA?

Die USA sind zum elften Mal an einer WM-Endrunde mit dabei. In der CONCAF sind die Amerikaner stark. Sie sind hinter Mexiko am zweithäufigsten in WM-Endrunden vertreten. Dieses Jahr ist es das erste Mal seit 2014. Damals schafften es die US-Amerikaner bis in den Viertelfinal, scheiterten dort aber an Belgien.