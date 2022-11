Formel 1: Russell gewinnt das Sprintrennen – Verstappen verpasst das Podest

«Thats how we roll baby!», hört man den Briten am Teamfunk jubeln. Dank einem starken Rennen sichert sich der Brite den Sieg im Sprint und wird im Rennen am Sonntag von der Poleposition starten. Sainz und Hamilton komplettieren das Podest. Verstappen bleibt am Ende «nur» der vierte Platz vor Teamkollege Perez.