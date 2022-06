Platzt der Traum von der WM?: Ukrainer hadern mit dem Schiedsrichter – Gareth Bale trifft für Wales

Nach einer intensiven ersten Halbzeit führt Wales gegen die Ukraine. Die Gäste starteten besser in die Partie und gingen bereits nach drei Minuten vermeintlich in Führung. Doch der Freistoss-Treffer Sintschenkos zählte nicht, denn das Spiel war noch nicht freigegeben. Der Manchester-City-Spieler wollte den Freistoss zu schnell ausführen.

Danach kam Wales besser in die Partie, jedoch ohne gefährlich zu werden. Hennessey und seine Abwehr konnten die Null während einer Druckphase kurz vor der 30-Minuten-Marke halten, bis Gareth Bale per Freistoss das 1:0 erzielte. Ukraine-Keeper Buschtschan hätte den Direktversuch wohl gehalten, doch Jarmolenko lenkte den Ball per Kopf unhaltbar ab.