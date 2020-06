Regen und Blitze

Gewitter entlädt sich über der Schweiz

Fertig Sommerwetter. In den kommenden Tagen wird es kühler und nass.

Das schöne Sommerwetter mit Temperaturen gegen 30 Grad verabschiedet sich. Bereits am Mittwochnachmittag brodelte es im Jura und im Schwarzwald. «Entlang der Voralpen blieb es hingegen erstaunlich lange ruhig», schrieb Meteonews in einem Tweet.

Doch kurz vor Feierabend haben sich Gewitter lokal über mehrere Teilen der Schweiz entladen. So schrieb eine Leserin kurz vor 17 Uhr: «Der Sturm hat den Kanton Zug erreicht.» Das Gewitter wandert entlang der Voralpen in Richtung Nordosten, heisst es bei Meteonews auf Anfrage.

In den kommenden Tagen bleibt es unbeständig. Am Donnerstag ist es bei 18 Grad immer mal wieder nass. Am Freitag reicht es gerade mal für 14 Grad. Am Wochenende erwarten die Meteorologen 16 bis 19 Grad.