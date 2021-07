Zerstörte Autos und Gebäude - Gewitter-Schäden kosten Versicherer Millionen

In den nächsten Tagen gehen die Niederschläge weiter.

Überschwemmungen, umgeknickte Bäume, zerstörte Autos und Häuser – der Gewittersturm vom Montagmorgen hinterlässt ein Bild der Zerstörung. Dafür blechen müssen insbesondere die Versicherungen. Sie gehen von Schäden in Millionenhöhe aus.

Die Allianz etwa teilt auf Anfrage mit, dass die Schadensumme weit über 5 Millionen Franken betragen wird. Für konkrete Zahlen sei es noch zu früh, da das Unwetter anhalte. «In einer sehr vorsichtigen ersten Hochrechnung gehen wir, aufgrund der Unwetter der letzten Nacht, derzeit von rund 1000 Fahrzeugschäden und rund 500 Sachschäden aus», so der Allianz-Sprecher.

Auch die Baloise kann noch keine konkreten Zahlen nennen. «Insgesamt erwarten wir schweizweit, aufgrund der Unwetter der letzten Wochen, Schäden in Höhe eines kleineren zweistelligen Millionen-Betrags», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten. Die Versicherung geht schweizweit aktuell von 3000 Schadenmeldungen aus.

Ende nicht in Sicht

Von Schäden in Millionenhöhe geht auch die Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) aus. In einer Mitteilung schreibt sie: «Zusammen mit den Unwettern in der zweiten Junihälfte 2021 rechnet die GVZ mit einer voraussichtlichen Schadensumme von rund 40 Millionen Franken.»