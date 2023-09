Wetterumschwung Schweiz: Heute gibt es Gewitter

Am Dienstag ziehen Gewitter über die Schweiz. Bereits am Morgen dürfte es die ersten Schauer geben. Am Mittwoch folgt dann der grosse Temperatursturz.

Die ersten Gewitter dürften bereits am Morgen über die Schweiz ziehen.

Darum gehts Nach einem warmen und trockenen September folgt jetzt ein Wetterumschwung.

Am Dienstag ziehen Gewitter auf.

Ein Tag später folgt dann ein Temperatursturz.

Der September war bisher deutlich zu warm. Auch am Dienstag könnte es erneut lokal einen Hitzetag mit Temperaturen von 30 Grad geben. Besonders in der Region Basel, Westschweiz und Schaffhausen könnte es für einen Hitzetag reichen.

Vereinzelt sind aber auch bereits am Morgen Schauer und Gewitter möglich. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Am Nachmittag bilden sich vermehrt Quellwolken und die Gewittergefahr steigt auch im Flachland an. Lokal muss mit kräftigen Gewittern gerechnet werden.

Bereits am Donnerstag wirds wieder wärmer

Am Mittwoch erwartet uns dann ein grösserer Temperatursturz. Im Norden gibt es Temperaturen um die 21 Grad. Hinzu kommen flächendeckend Schauer und Gewitter. Am ehesten in der Ostschweiz sind auch noch sonnige Abschnitte möglich.

Schon ab Donnerstag klettern die Temperaturen wieder auf 24 Grad und trotz etwas Bewölkung kommt die Sonne zurück. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es relativ mild, bei Werten zwischen 24 bis maximal 26 Grad. «Die Temperaturen erinnern eher an Spätsommer als an Herbst», sagt Roger Perret von MeteoNews.

