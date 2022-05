Gewitterzellen über der östlichen Schweiz : Gewitter sorgen für Hagel und lokale Überschwemmungen

Am Donnerstagabend wüteten im Mittelland und der Ostschweiz heftige Gewitter. Besonders stark betroffen war das zürcherische Tösstal, wo die Feuerwehr im Dauereinsatz stand.

Am frühen Donnerstagabend kam es im Zürcher Oberland zu starken Niederschlägen.

Am Donnerstagabend gingen heftige Gewitter über die Schweiz nieder. Betroffen waren vor allem die Kantone Zürich, Thurgau und das Appenzell. Die Gewitterzellen brachten Starkregen und teils auch Hagel mit sich.

Besonders heftig wütete das Wetter im Tösstal im Kanton Zürich, wo die Feuerwehren über 100 Einsätze leisten mussten. «In einem einzigen, etwa einen halben Quadratkilometer grossen Dorfteil, wo es etwa ab 18.15 lokal besonders stark regnete, hatten wir rund 30 Einsätze», berichtet Reto Gubler, Ausbildungschef der Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg, gegenüber BRK News. Es sei hauptsächlich um überflutete Keller und Tiefgaragen gegangen. «Der Hagel verstopfte die Abläufe, so dass die in kurzer Zeit gefallenen grossen Wassermengen in die Gebäude eindringen konnten», erklärte er. Wie Bilder zeigen, spülte das Wasser teils auch Geröll auf die Strassen.