Badeverbot in Touristenort - Gewitter spült Fäkalbakterien in den Neuenburgersee

Nach den heftigen Unwettern der letzten Woche ist das Wasser des Neuenburgersees mit Fäkalbakterien verschmutzt. In Cudrefin VD darf an den Gemeindestränden nicht mehr gebadet werden. «Die Gewitter brachten die Wasserleitungen und die Kläranlage zum Überlaufen», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.