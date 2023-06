Gewitter und Schauer vermiesen Sommer-Wochenende in den Bergen

Es empfiehlt sich also, Samstag und Sonntag in tieferen Lagen zu verbringen – am besten im Norden. Denn dort werden das Wochenende und die kommende Woche aller Voraussicht nach sonnig und warm: Zwischenzeitlich sinken die Temperaturen am Samstag und Sonntag unmerklich, steigen dann aber laut Prognosen in der darauffolgenden Woche wieder an. Das sonnige Wetter mit lauen Temperaturen dauert also an. Im Süden ist das Niederschlagsrisiko derweil höher, die Temperaturen bleiben aber auch dort sommerlich.