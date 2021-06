Public Viewing könnte ins Wasser fallen - Gewitter verhageln uns heute die EM-Stimmung

Fussballfans sollten sich für das Spiel zwischen der Schweiz und der Türkei vielleicht einen besser geschützten Platz suchen als hier am Casinoplatz in Bern.

Während die Schweizer Nationalmannschaft heute in Baku bei 32 Grad das Spiel gegen die Türkei bestreiten wird, klettern die Temperaturen bei uns hierzulande nur noch an vereinzelten Orten auf 30 Grad. Die Hitzewelle scheint demzufolge eine kleine Pause zu machen. Durch die hohe Feuchtigkeit wird das ein schwülwarmer Sonntag und es muss wieder mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Wo und wann genau die Gewitterfronten aufziehen, kann man nicht klar sagen wie «Meteonews» in einer Mitteilung schreibt.

Am grössten sei die Wahrscheinlichkeit für Gewitter am Nachmittag sowie am Abend und vor allem in der Westschweiz, dem Bernbiet und dem Tessin. Also genau dann, wenn das dritte Spiel der Schweizer an der EM 2021 übertragen wird. Meteonews schreibt weiter, dass es aber auch im Osten nass und ungemütlich werden könne mit heftigen Sturmböen und gar Hagelschauern.