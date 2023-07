Zug: Gewitter versenkt Boot

Dieser Baum stürzte in der Stadt Zug um.

Das heftige Gewitter von Dienstagabend hat in Zug ein Boot auf dem See versenkt. Das teilt die Zuger Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Boot lief um 21.15 Uhr mit Wasser voll und sank. Ein Mann, der sich darin befand, konnte selbstständig ans Ufer schwimmen. Im Laufe des Mittwochmorgens soll das Boot nun geborgen werden.