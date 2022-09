Blitze und Hagel: «Gewitter-Volltreffer» setzt Basel unter Wasser – Stromausfall schränkt Verkehr ein

Am Freitag zieht ein heftiges Gewitter über Basel her. Neben starkem Regen und vielen Blitzen müsse auch mit Hagel gerechnet werden, schreibt «MeteoNews». Ein News-Scout, der in Basel von Regen überrascht wurde, berichtet: «Es wurde dunkel, dann kam plötzlich massiver Niederschlag. Weil den ganzen Tag das Wetter so schön war, hatte kaum jemand was Wasserfestes dabei.»