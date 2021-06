Adrenalin-Kick - Sturmjäger wird von Blitz getroffen und macht trotzdem weiter

1 / 6 Je stürmischer, desto besser: Wenn Gewitter aufziehen, packt Sturmjäger Cyrill Steiger seine Kamera. Cyrill Steiger Steiger ist schon seit 24 Jahren als Sturmjäger tätig. Andrea Pfalzgraf/Schweizer Fernsehen «Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dabei den flüchtigen Moment des Blitzes mit der Kamera einfangen zu können, gibt mir einen Adrenalinkick», so der 61-Jährige. Cyrill Steiger

Darum gehts Cyrill Steiger ist Sturmjäger.

Sobald Gewitter aufziehen, geht er mit seiner Kamera los.

Das Ziel ist es, möglichst imposante Bilder von Blitzen und Tornados einzusammeln.

Steiger geriet dadurch auch schon in brenzlige Situationen: 2016 wurde er gar vom Blitz getroffen.

Wenn andere Schutz vor Gewittern suchen, zieht er mit seiner Kamera los: Seit 24 Jahren arbeitet Cyrill Steiger bereits als sogenannter Sturmjäger – und kommt Stürmen so teils gefährlich nahe. Das Ziel seiner Gewitter-Touren: Möglichst spektakuläre Blitzeinschläge und Tornados auf Bildern einzufangen. «Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dabei den flüchtigen Moment des Blitzes mit der Kamera einfangen zu können, gibt mir einen Adrenalinkick», so der 61-Jährige.

Auch am Sonntag ist Steiger unterwegs auf der Suche nach dem perfekten Foto, denn es sind einige grosse Gewitter angekündigt. So hat der Bund am Sonntagmittag Gefahrenstufe 3 von 4 für heftige Gewitter ausgerufen. Steiger sah die Unwetter aber bereits früher kommen: «Schon am Samstagabend wusste ich dank verschiedener Tools ziemlich genau, wo und mit welcher Heftigkeit die Gewitter aufziehen werden.»

«Ich weiss zwei Tage im Voraus, wo die grossen Gewitter aufziehen»

Das Sturmjagen habe viel mit Planung zu tun: «Entgegen der Erwartungen zieht man nur selten völlig spontan los. Wir beobachten das Wetter anhand von meteorologischen Rohdaten nämlich immer sehr genau und wissen so oft bereits zwei bis drei Tage im Voraus, wo dann die grossen Gewitter aufziehen werden.» Aktuell stehen er und ein Kollege in der Nähe von Luzern bereit und warten darauf, dass eine grosse Gewitterfont von Genf hereinzieht: «Da kommt etwas Heftiges auf uns zu – ich stehe schon den ganzen Nachmittag unter Strom», sagt Steiger.

Losziehen tut er jeweils mit seinem Auto – immer dabei hat er seine Kameras, das Navigationsgerät sowie den Laptop, um Wetterdaten abzurufen. «Man muss gut ausgerüstet sein und vor Ort die Wetterlage immer genau beobachten.» Durch die unmittelbare Nähe zu den Gewitterzellen sei es auch schon öfters zu brenzligen Situationen gekommen: «Vor einigen Jahren kam ich in Norditalien mitten in eine Superzelle – wie ich später erfahren habe, sind nur zwei Kilometer von mir entfernt während des Unwetters zwei Personen gestorben.»

Auch er selber hat die Kräfte der Natur schon am eigenen Leib miterlebt: «2016 war ich gemeinsam mit einem Kollegen am Sturmjagen, als ich vom Blitz getroffen wurde. Wie durch ein Wunder kam ich unbeschadet davon, hatte keine Verletzungen – ich hatte grosses Glück.»

Er brauche den Adrenalin-Kick

Das Ereignis hat ihn aber nicht daran gehindert, mit dem Stormchasen weiterzumachen. «Angst ist selten der richtige Ratgeber – und meine Faszination für Unwetter ist zu gross, um damit aufzuhören.» Er mache das schon so lange, dass er den Kick des Unwetters inzwischen brauche: «Ich bin ein Adrenalin-Junkie – so wie ein Wingsuit-Pilot seine Sprünge braucht, brauche ich meine Gewitter-Jagden.»

Dabei stehe aber nicht nur das Adrenalin im Vordergrund: «Wir Stormchasers wollen anderen mit unseren Bildern nicht nur eine Freude machen – wir möchten auch aufklären. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass Gewitter sehr gefährlich sein können.» Seit der Orkan Lothar 1999 über die Schweiz gefegt ist, habe sich vieles in der Meteorologie verändert, so Steiger: «Messtools sind genauer geworden. Dabei haben nicht nur Meteorologen die Technik vorangetrieben: Auch wetterbegeisterte Privatpersonen wie wir Stormchaser haben viele Wetterdaten gesammelt und so zum Fortschritt beigetragen.»

«Man muss grossen Respekt haben»

Für Steiger ist klar, dass er auch in Zukunft losziehen wird, wenn die Wetterdaten vielversprechende Unwetter-Spektakel andeuten: «Ich möchte meine Sammlung von Blitz-Fotografien stetig erweitern – das erfüllt mich.» Unerfahrenen rät er aber ab, sich nahe an Gewitterzellen zu begeben: «Es kann sehr gefährlich werden – man muss gut vorbereitet sein und stets einen grossen Respekt vor diesen Naturgewalten behalten.»