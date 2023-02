Wetter: Gewittersaison ist eröffnet

101 Blitze wurden am Freitag in der Schweiz gezählt.

Bereits am Donnerstag haben erste Gewitter die Schweiz erreicht, wie MeteoNews schreibt. Am Freitag ging es damit gleich weiter. Zwar erreichen die Anzahl Blitze in keiner Weise die Werte, die im Sommer normal sind , wenn mehrere Tausend Blitze während einer Gewitterfront gezählt werden. Dennoch sei dies für einen Wintertag beachtlich: 101 Blitze hätten sich entladen, die Mehrzahl im Kanton Schwyz.

Auch die Temperaturen waren am Freitag mit bis zu 18 Grad im Rheintal alles andere als winterlich. Doch das wird sich am Wochenende ändern. Laut MeteoNews erreicht eine Kaltfront die Schweiz, deren Vorläufer bereits für das Winter-Gewitter verantwortlich waren. Am Wochenende wird in den Bergen Neuschnee erwartet, der allerdings zu wenig sein dürfte, um dem Schneemangel entgegenzuwirken.