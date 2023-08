ZÜRICH OPENAIR: Gewitterzelle im Anmarsch – so musst du bei Downbursts reagieren

Wenn man schon extra von New York in die Schweiz reist, will man auch die schönen Schweizer Landschaften geniessen, oder? Das dachte sich womöglich auch Alex Pall von The Chainsmokers, die morgen als Headliner am ZOA auftreten. Und so hat sich der Musiker gleich mal fürs Gleitschirmfliegen in den Schweizer Bergen angemeldet.