Wetter Schweiz: Gewitterzellen bilden sich

Am Dienstag regnet es in der Schweiz verbreitet. In mehreren Regionen hat der Bund die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Es werden zwischen 40 und 70 mm Niederschlag erwartet, schreibt MeteoSchweiz. Die Warnung gilt seit 8 Uhr und dauert bis am Mittwoch um 9 Uhr an. Die stärkste Phase wird am Dienstag zwischen 14 Uhr und 21 Uhr erwartet. (fur)