Basler Strafgericht: Gewürgt, geschlagen – aber nicht vergewaltigt? 

Eine 15-Jährige verabredete sich im März 2021 mit einem 21-Jährigen via Snapchat. (Symbolbild)

Eine heute 17-Jährige beschuldigte einen Mann, sie in seiner Wohnung in Basel im Jahr 2021 vergewaltigt zu haben. Die beiden hatten sich zuvor über Snapchat verabredet. Nun wurde er vom Vorwurf der Vergewaltigung und mehrfachen sexuellen Nötigung freigesprochen, weil die Klägerin den Sex nicht erkennbar abgelehnt habe. Der heute 23-Jährige wurde aber wegen Tätlichkeiten zu einer Geldstrafe verurteilt. Laut Anklage schlug und würgte er die Klägerin beim Sex .

Auch andere Userinnen und User kritisieren das Urteil und bezeichnen es als «ausserordentlich befremdlich» und «eine Schande» sowie das Strafmass «äusserst fragwürdig». «Ich finde das so mies und ungerecht», schreibt eine Frau auf Twitter.

«Das kann man doch nicht trennen»

Nur weil jemand Ja zu Sex sage, sei dies für den Partner oder die Partnerin kein Freipass für jegliche sexuellen Handlungen. «Konsens ist kein einmaliges Ja, sondern ein Zustand, bei dem in jedem Moment Einwilligung vorliegt», so Lavoyer.

Damit solche Fälle nicht mehr vorkommen, müsste die Schweiz endlich mehr tun im Bereich Intervention und Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt. Mit der Umsetzung der Nur-Ja-heisst-Ja-Regelung wäre man auf dem richtigen Weg. «In diesem Fall hätte der Beschuldigte glaubhaft darlegen müssen, wieso er davon ausging, dass das Mädchen Sex mit Schlagen und Würgen zugestimmt hat», so Lavoyer.

«Die Zweifel sind zu gross»

Ob das Basler Strafgericht zu einem anderen Schluss gekommen wäre, wenn die Zustimmungslösung gegolten hätte, die in der Revision des Sexualstrafrechts gefordert wird, bleibt offen. Weder die Staatsanwältin noch die Vertreterin der Klägerin wollten sich nach dem Urteil am Donnerstag dazu äussern. In Bezug auf die Version der Klägerin sagte der Gerichtspräsident: «Die Zweifel sind zu gross.»