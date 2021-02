Schon seit Jahren mietet Justyna Spiess zusammen mit ihrem Ehemann jeweils eine Ferienwohnung im gleichen Wohnhaus in Davos GR. Kürzlich waren sie wieder für ihre Skiferien dort – allerdings in einer Wohnung, in der sie zuvor noch nie waren. In der Wohnung ankommen inspizierte Spiess den Gewürzschrank und entdeckte dort Gewürze, Essig und Öle, bei denen teils seit Jahren das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. «Ich war schon ein wenig perplex», so Spiess.