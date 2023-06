Eiswürfel schneller einfrieren: Darum solltest du nie kaltes Wasser verwenden

Beim Einfrieren von Wasser kann man einiges falsch machen. So solltest du zum Beispiel niemals kaltes Wasser in deine Eiswürfelform geben. Denn wer kühles Wasser in seine Form gibt, muss zwei bis drei Stunden warten, bis das Wasser zu Eis wird. Wenn du an einem heissen Sommertag nicht so lang auf deine Erfrischung warten willst, nimmst du besser warmes Wasser.