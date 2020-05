Schüler stirbt vor Augen der Lehrerin

Gezielte Angriffe auf Spitäler und Schulen in Syrien

Ärzten, Lehrern und Helfern zufolge wurden in Syrien auch kritische Einrichtungen angegriffen – unter anderem mit geächteten Streubomben.

Bei einem Luftangriff Anfang des Jahres in der Provinz Idlib soll auch ein Spital getroffen worden sein. (30. Januar 2020)

Syrische und verbündete russische Truppen haben laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gezielt Spitäler und Schulen in Syrien angegriffen. Zwischen Mai 2019 und Februar 2020 hätten die beiden Streitkräfte im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mindestens 18 solcher Angriffe verübt. In dem am Montag veröffentlichten Amnesty-Bericht ist von Angriffen auf fünf Kliniken die Rede, die anschliessend hätten schliessen müssen.