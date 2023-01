Louisiana : Gezielter Angriff – zwölf Verletzte bei Schüssen in Nachtclub

In einem Nachtclub im US-Staat Louisiana sind zwölf Menschen durch Schüsse verletzt worden. In einem Fall bestand Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Festnahmen gab es zunächst nicht. Die Polizei ging aber davon aus, dass es sich um einen gezielten Angriff auf den Club in Baton Rouge handelte. «Das war kein zufälliger Gewaltakt», sagte der Polizeichef der Hauptstadt des US-Staats, Murphy Paul, bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag (Ortszeit) unter Verweis auf erste Ermittlungen.