«Sie leben in der Matrix» : Gezüchtete Hirnzellen in Petrischalen spielen Retro-Game «Pong»

Australische Forschende haben gezüchteten menschlichen Gehirnzellen beigebracht, selbstständig ein Spiel zu spielen. Dabei stellten sich die Zellen geschickter an als künstliche Intelligenz.

«Pong» gilt als Urvater der Videospiele. Der US-amerikanischen Software-Entwickler Atari veröffentlichte das Spiel 1972. Das simple Spielprinzip ähnelt dem des Tischtennis. Ein Punkt, der einen Ball darstellen soll, bewegt sich auf dem Monitor hin und her. Zwei Spieler oder Spielerinnen steuern jeweils einen senkrechten Strich, der die Funktion eines Schlägers einnimmt. Geht der Ball am Schläger vorbei, erhält der Gegner oder die Gegnerin einen Punkt.



Nun haben Forschende des Cortical Labs in Australien Gehirnzellen dazu gebracht, selber «Pong» zu spielen, wie «New Scientist» berichtet. Dazu haben die Forschenden Hunderttausende menschliche Hirnzellen in einer Petrischale gezüchtet.