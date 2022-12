Schweiz: Die Temperaturen fallen in den Minusbereich

Winterwetter : Gfrörlis müssen jetzt stark sein – so kalt wird es in den nächsten Tagen

Am Freitag hat der Schnee zum ersten Mal in diesem Winter das Flachland erreicht. Das sorgte nicht nur für eine schöne winterliche Landschaft, sondern auch für Chaos auf den Strassen. Allein im Kanton Bern sind der Polizei rund 70 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Und winterlich geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Dabei müssen Autofahrerinnen und Autofahrer weiterhin vorsichtig sein. Im gesamten Mittelland gilt wegen Strassenglätte die Gefahrenstufe 2.

Temperaturen fallen tagsüber in den Minusbereich

Am Samstag bleibt der Himmel wolkenverhangen, dazu schneit es immer wieder. Der Schwerpunkt verlagert sich dabei tagsüber an die Alpen. Am Genfersee ist es meist Regen oder Schneeregen, sonst fallen im Flachland im Laufe des Samstags 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, wie MeteoNews schreibt.

Am Sonntag startet der Tag meist stark bewölkt. Besonders in den zentralen und östlichen Alpen kommt es zu letzten Schneeschauern. Im Verlauf des Tages wird es dann zunehmend trocken. In den Niederungen verharren die Temperaturen am Morgen verbreitet bei frostigen -2 Grad, am Nachmittag bei 0 Grad.



Richtig kalt startet dann die nächste Woche. Am Montag und Dienstag wird in der Deutschschweiz tagsüber mit eisigen -2 Grad gerechnet. Einzelner Schneefall ist an beiden Tagen möglich.