Ex von Jeffrey Epstein : Ghislaine Maxwell scheitert erneut mit Antrag auf Haftentlassung

Die ehemalige Partnerin von Jeffrey Espstein, Ghislaine Maxwell, sitzt seit Juli hinter Gittern. Ein erneuter Antrag auf Kaution in der Höhe von 28,5 Millionen US-Dollar ist gescheitert.

Die Ex-Freundin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist erneut mit einem Antrag auf Haftentlassung gegen Kaution gescheitert. Wie US-Medien am Montag berichteten, lehnte ein Bundesgericht in New York den Antrag der 59-jährigen Britin wegen akuter Fluchtgefahr ab.

Maxwell, die die gegen sie erhobenen Vorwürfe einer Beteiligung am sexuellen Missbrauch von Minderjährigen wiederholt zurückgewiesen hat, sitzt bereits seit ihrer Festnahme am 2. Juli in Untersuchungshaft. Ihr Prozess in New York soll erst im Juli 2021 beginnen. Ihr drohen bis zu 35 Jahre Haft.