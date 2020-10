Am Donnerstag wurde eine 465-seitige eidesstattliche Aussage veröffentlicht, die Ghislaine Maxwell im Zuge einer Verleumdungsklage von Epstein-Opfer Virginia Roberts Giuffre 2016 gemacht hatte. Lange hatte sich Maxwell gegen die Veröffentlichung des Dokuments gewehrt, doch ein Berufungsgericht in New York hatte vor wenigen Tagen einen Einspruch ihrer Anwälte abgelehnt. In der mehrstündigen Befragung weigerte sich die 58-Jährige allerdings, viele Fragen zum Sexskandal rund um den verstorbenen Financier Jeffrey Epstein zu beantworten.