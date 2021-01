Zuerst hatte Viktor Giaccobo die Absichten von Alan Sangines (SP), Wildtiere in Zirkusmanegen zu verbieten, heftig kritisiert.

Mike Müller griff auf Twitter Selina Walgis frontal an.

Victor Giaccobo und Mike Müller kommen aber auf Twitter erst danach so richtig in Fahrt.

In der Stadt Zürich sind bald keine Wildtiere in Zirkusmanegen mehr zugelassen. Auf jeden Fall, wenn es nach dem Gemeinderat geht, der sich am Mittwochabend auf diesen Entscheid einigte. Das Halten von Pferden wäre einem Zirkus demnach noch erlaubt, Löwen wären aber verboten. Es war ein Kompromiss, denn der ursprüngliche Vorstoss wollte Tiere im Zirkus komplett verbieten. Der Ball liegt nun beim Stadtrat, der die neue Regelung auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen muss.